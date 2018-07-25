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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, фотографировавшейся с ним

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Британский гвардеец оттолкнул китайскую туристку, которая встала у него на пути, чтобы сделать фото, сообщает The Sun.

На видео попал момент, когда туристка из Китая зашла за ограждение, а также и то, как повел себя гвардеец. На кадрах видно, что женщина чуть не потеряла равновесие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гвардейцам запрещено разговаривать на посту, но несмотря на это они находят способы сообщить о своем недовольстве надоедливым туристам: топать ногами и кричать. А в качестве предупреждения перед задержанием они поднимают винтовку.

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