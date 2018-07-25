Почему во всем мире «зависла» погода?
В Греции бушуют сильнейшие лесные пожары — такого здесь не было больше десяти лет. Счет погибших идет на десятки, власти страны обратились за международной помощью.
В Греции бушуют сильнейшие лесные пожары — такого здесь не было больше десяти лет. Счет погибших идет на десятки, власти страны обратились за международной помощью.
Однако экстремальная погода стоит не только в Греции, но и в обычно прохладной Швеции, причем вплоть до Полярного круга, а также в Японии, Австралии и многих других странах. Синоптики не ждут в ближайшее время
Что это — небывалая аномалия или закономерный результат климатических изменений?