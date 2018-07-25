Почему во всем мире «зависла» погода?

Однако экстремальная погода стоит не только в Греции, но и в обычно прохладной Швеции, причем вплоть до Полярного круга, а также в Японии, Австралии и многих других странах. Синоптики не ждут в ближайшее время каких-лиюбо перемен, разве что станет еще жарче.