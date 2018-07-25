Движение между станциями «Киевская» и «Кунцевская» московского метро закроют на выходные

«В ближайшие выходные, 28 и 29 июля, будет временно прекращено движение поездов на участке Филёвской линии от станции “Киевская” до станции “Кунцевская”. Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Станции “Студенческая”, “Кутузовская”, “Фили”, “Багратионовская”, “Филёвский парк” и “Пионерская” будут закрыты для пассажиров», — сообщили в пресс-службе «Интерфаксу».

Как сообщили в пресс-службе, во время закрытия участка метро будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2 с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут. «Автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» — они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили», — добавили в столичной подземке.