Эксперты определили самые сильные бренды Свердловской области
Список возглавил Павел Петрович Бажов.
Список возглавил Павел Петрович Бажов.
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов» провел исследование современного состояния брендов Свердловской области.
Эксперты оценили имиджевую составляющую промышленных, туристических,
Исследование показало, что наиболее сильными брендами региона являются исторические объекты и культурные проекты. В топе оказались отцы отечественного рока — группы «Чайф» (4,3), «Наутилус Помпилиус» (4,3), «Агата Кристи» (4) и коллектив «Уральские пельмени"(4,3).
Высокие баллы получили Невьянская наклонная башня (4), Верхотурский кремль (3,8) и
В числе промышленных брендов бесспорный лидер — Уралвагонзавод (3,7). Немного уступает ему в баллах УГМК (3,5).
В числе
Бесспорный лидер экспертного опроса- Павел Петрович Бажов (4,6), известный уральский писатель стал не только главной
Как отметил директор «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолия Гагарина: «Подчеркну, что бренды определялись с помощью оценок в диапазоне от -5 до +5, которые дали эксперты, хорошо знакомые с предметом изучения. Заданная шкала оценок позволила нам увидеть, как формируется оценка бренда экспертами — так, некоторые бренды получили и негативные, и позитивные оценки, тем самым, в силу такой взаимной аннигиляции оценок, они оказались в самом низу таблицы.
Благодаря такому перекрестному анализу произошла «возгонка» на вершину
Меня и коллег (и уверен, что и всех, кто ознакомится с результатами экспертного опроса) порадовало, что список брендов безоговорочно возглавил Павел Петрович Бажов, российский писатель, знаменитый на весь мир сказами об Урале, в последние годы
Обращу внимание и на то, как отдельные бренды «живучи», несмотря на все потрясения и удары судьбы. Многие заводы, предприятия утратили прежнюю мощь, значение, сохранив только легендарное название, а подчас и пройдя испытание на прочность, уготованное и конкурентами, и двойниками (вспомним «Уралмаш»). И здесь большую роль играют личности тех, кто стал настоящим брендом региона, с именем которых эксперты связывают успехи и достижения.
Не хочу забегать вперед, но после подведения итогов подобных экспертных исследований в регионах, входящих в Уральский федеральный округ, мы сможем дать подробный сравнительный анализ региональных брендов и дать рекомендации по системному позиционированию и продвижению сфер, отраслей и самих брендов в общих окружных и федеральных контекстах.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.
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