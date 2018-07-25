Эксперты определили самые сильные бренды Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов» провел исследование современного состояния брендов Свердловской области.

Эксперты оценили имиджевую составляющую промышленных, туристических, историко-культурных брэндов Среднего Урала. В центре внимания исследователей — использование репрезентационных моделей и механизмов тех или иным брендов для продвижения, а также результаты, которых удалось достичь с помощью этих механизмов.

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Исследование показало, что наиболее сильными брендами региона являются исторические объекты и культурные проекты. В топе оказались отцы отечественного рока — группы «Чайф» (4,3), «Наутилус Помпилиус» (4,3), «Агата Кристи» (4) и коллектив «Уральские пельмени"(4,3).

Высокие баллы получили Невьянская наклонная башня (4), Верхотурский кремль (3,8) и Храм-памятник на Крови (3,7). Не уступает им в популярности Коляда-театр (3,9) и Екатеринбургский театр оперы и балета (3,7). Так же сильными брендами эксперты признали природный парк «Река Чусовая» (3,7) и печально известный на весь мир «Перевал Дятлова» (3,7).

В числе промышленных брендов бесспорный лидер — Уралвагонзавод (3,7). Немного уступает ему в баллах УГМК (3,5).

В числе санаторно-курортных зон эксперты выделили санаторий «Обуховский» (3,5)исанаторно-курортный комплекс’Белый камень (2,6); среди термальных комплексов — тавдинская база отдыха (с горячим источником) «Родник» (2,8) и режевской «Баден Баден Изумрудный берег».

Самым слабым звеном оказались технопарки и индустриальные зоны, эксперты признали сильным брендом лишь промышленную выставку ИННОПРОМ (3,5).

Бесспорный лидер экспертного опроса- Павел Петрович Бажов (4,6), известный уральский писатель стал не только главной бренд-персоной, но и самым сильным брендом по сравнению с брендами других категорий.

Как отметил директор «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолия Гагарина: «Подчеркну, что бренды определялись с помощью оценок в диапазоне от -5 до +5, которые дали эксперты, хорошо знакомые с предметом изучения. Заданная шкала оценок позволила нам увидеть, как формируется оценка бренда экспертами — так, некоторые бренды получили и негативные, и позитивные оценки, тем самым, в силу такой взаимной аннигиляции оценок, они оказались в самом низу таблицы.

Благодаря такому перекрестному анализу произошла «возгонка» на вершину ТОП-таблицы основных наиболее сильных брендов Свердловской области, которые уже являются визитной карточкой региона и теми брендами, которые могут выступать универсальными презентантами региона.

Меня и коллег (и уверен, что и всех, кто ознакомится с результатами экспертного опроса) порадовало, что список брендов безоговорочно возглавил Павел Петрович Бажов, российский писатель, знаменитый на весь мир сказами об Урале, в последние годы как-будто скромно стоявший в сторонке и наблюдавший за нашими исканиями… Сегодня, когда только ленивый не говорит о «поиске идентичности», Бажов отвечает — при правильной формулировке вопроса — на все вопросы об Урале и вообще, о стране и людях. Эпохи и уклады меняются, а Бажов и его сказы остаются неисчерпаемой кладовой смыслов, которые следует умно и бережно вовлекать в наши текущие и грядущие задачи.

Обращу внимание и на то, как отдельные бренды «живучи», несмотря на все потрясения и удары судьбы. Многие заводы, предприятия утратили прежнюю мощь, значение, сохранив только легендарное название, а подчас и пройдя испытание на прочность, уготованное и конкурентами, и двойниками (вспомним «Уралмаш»). И здесь большую роль играют личности тех, кто стал настоящим брендом региона, с именем которых эксперты связывают успехи и достижения.

Не хочу забегать вперед, но после подведения итогов подобных экспертных исследований в регионах, входящих в Уральский федеральный округ, мы сможем дать подробный сравнительный анализ региональных брендов и дать рекомендации по системному позиционированию и продвижению сфер, отраслей и самих брендов в общих окружных и федеральных контекстах.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.