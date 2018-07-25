В августе петербуржцы получат необычные счета за электроэнергию
Квитанции защитят от посторонних глаз.
Квитанции защитят от посторонних глаз.
Уже в августе в почтовых ящиках петербуржцев будет на один конверт больше. Это «Петроэлектросбыт» решил отправлять своим потребителям счета за электоэнергию в запечатанном виде. Говорят, что с целью защиты информации, которая напечатана на квитанции.
По словам генерального директора АО «Петроэлектросбыт» Алексея Муровца, изменился только внешний вид квитанции.
— Она теперь выглядит как запечатанный конверт с перфорированной частью — для удобства вскрытия. В квитанции также указана информация о перерасчете, а в случае имеющейся задолженности крупнее и детальнее отражены данные о ней. Остался на счете
Первый счет нового образца — за июль. Его доставят потребителям в августе. Оплатить его можно будет, как и раньше, в любом отделении «Петроэлектросбыта» или в терминала самообслуживания.