В августе петербуржцы получат необычные счета за электроэнергию

Источник: www.pes.spb.ru

Уже в августе в почтовых ящиках петербуржцев будет на один конверт больше. Это «Петроэлектросбыт» решил отправлять своим потребителям счета за электоэнергию в запечатанном виде. Говорят, что с целью защиты информации, которая напечатана на квитанции.

По словам генерального директора АО «Петроэлектросбыт» Алексея Муровца, изменился только внешний вид квитанции.

— Она теперь выглядит как запечатанный конверт с перфорированной частью — для удобства вскрытия. В квитанции также указана информация о перерасчете, а в случае имеющейся задолженности крупнее и детальнее отражены данные о ней. Остался на счете штрих-код и графы для указания фактических показаний счетчиков, — добавил Муровец.