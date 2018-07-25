В Пермском крае дефицит официальных пляжей

В Пермском крае с начала лета на водоёмах погибли 29 человек, в том числе шесть детей. В жару и каникулы жители стараются проводить у водоёмов, но официальных пляжей на территории края очень мало. Факт дефицита констатировал на заседании краевого правительства 25 июля губернатор Максим Решетников, когда осуждался вопрос обеспечения безопасности на воде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что рассчитывать на спасение можно только в оборудованных для купания местах. Однако таких пляжей в регионе всего 14.