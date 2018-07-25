Волгоградцев призывают помочь в проведении ночного велопарада

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— Мероприятие фактически оказалось под угрозой срыва из-за неожиданных требований полиции, в число которых, помимо увеличения количества задействованных в организации людей, также обозначена необходимость привлечения 20 единиц большегрузной техники для обеспечения противотеррористических мероприятий, — пояснил один из активистов волгоградского велодвижения Михаил Соломонов.

Напомним, сбор участников ночного велопарада должен назначен 28 июля в 21.00 на площади перед Царицынской оперой. Финиш заезда запланирован через два часа на площади Советской.