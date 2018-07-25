Все школы Волгоградской области проверят на безопасность
В Волгоградской области рассмотрели вопросы безопасности учреждений образования.
В Волгоградской области рассмотрели вопросы безопасности учреждений образования.
До 1 сентября все образовательные учреждения Волгоградской области пройдут проверку на готовность к новому учебному году, при этом главным критерием станет соблюдение требований пожарной и
Как пояснила председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина, мониторинг готовности школ будут осуществлять межведомственные комиссии. Они созданы во всех муниципальных образованиях.
По итогам заседания антитеррористической комиссией принято решение о проведении в общеобразовательных учреждениях тренировок по эвакуации персонала и учащихся на случай возникновения нештатных ситуаций.