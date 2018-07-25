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17:51 (мск), источник: РИАЦ

Все школы Волгоградской области проверят на безопасность

В Волгоградской области рассмотрели вопросы безопасности учреждений образования.

До 1 сентября все образовательные учреждения Волгоградской области пройдут проверку на готовность к новому учебному году, при этом главным критерием станет соблюдение требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Такие данные были озвучены на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое состоялось 25 июля под председательством начальника УФСБ по Волгоградской области Анатолия Гулевского.

Как пояснила председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина, мониторинг готовности школ будут осуществлять межведомственные комиссии. Они созданы во всех муниципальных образованиях.

По итогам заседания антитеррористической комиссией принято решение о проведении в общеобразовательных учреждениях тренировок по эвакуации персонала и учащихся на случай возникновения нештатных ситуаций.

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