Все школы Волгоградской области проверят на безопасность

До 1 сентября все образовательные учреждения Волгоградской области пройдут проверку на готовность к новому учебному году, при этом главным критерием станет соблюдение требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Такие данные были озвучены на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое состоялось 25 июля под председательством начальника УФСБ по Волгоградской области Анатолия Гулевского.