На юге Волгограда 26 июля отключат горячую воду

К жителям сотен домов в разных районах Волгограда, где жители уже закаляются, принимают холодный душ или купаются в тазике, в четверг, 26 июля присоединятся обитатели нескольких улиц в Красноармейском районе города. Отключения горячей воды в 13 жилых домах и трех детских садиках и профтехучилище запланированы на две недели — с 26 июля по 7 августа 2018 года.