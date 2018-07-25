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15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда 26 июля отключат горячую воду

С 26 июля 2018 останутся без горячей воды жители Красноармейского района Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

К жителям сотен домов в разных районах Волгограда, где жители уже закаляются, принимают холодный душ или купаются в тазике, в четверг, 26 июля присоединятся обитатели нескольких улиц в Красноармейском районе города. Отключения горячей воды в 13 жилых домах и трех детских садиках и профтехучилище запланированы на две недели — с 26 июля по 7 августа 2018 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», на время планового ремонта останутся без горячей воды дома на следующих улицах: Алийская, 16 и 18; Героев Малой Земли — 36, 38, 40, 42, 51, 55; Сидорова, 3; Судостроительная, 39, 43 и 45; Электростальская, 11. Также без горяченькой останутся три детсада — № 16, № 79, № 138 и ПТУ № 19.

Временные неудобства — мера вынужденная. Ведь иначе коммунальщики не могут подготовить систему теплоснабжения города к грядущей зиме.

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