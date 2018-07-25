Студенты МГУ нашли тайник палеолитического художника
Студенты исторического факультета, проходящие практику в
Студенты исторического факультета, проходящие практику в
«Спрятанные в глубине расщелины камни со скоплением минеральной краски (охры) были преднамеренно перевернуты окрашенной стороной вниз. Примечательно, что сверху также были помещены крупные глыбы, скрывающие тайник от глаз чужаков», — рассказал руководитель
Интересна не только сама находка, но и её местоположение — на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода.
На стенах пещеры можно встретить таких ярких представителей мамонтовой фауны, как шерстистый носорог, бизон, лошадь, верблюд и, конечно, мамонт. Рисунки на стенах пещеры были созданы около 17 000 — 19 000 лет тому назад.
В 2016 году