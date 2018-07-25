Студенты МГУ нашли тайник палеолитического художника

Капова пещера | Источник: РИА "Новости"

«Спрятанные в глубине расщелины камни со скоплением минеральной краски (охры) были преднамеренно перевернуты окрашенной стороной вниз. Примечательно, что сверху также были помещены крупные глыбы, скрывающие тайник от глаз чужаков», — рассказал руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции Владислав Житенёв.

Интересна не только сама находка, но и её местоположение — на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода. Владислав Житенёв Руководитель экспедиции

Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ с 2008 года проводит исследования в Каповой пещере, расположенной в 400 километрах от Уфы на территории заповедника Шульган-Таш в Башкирии. Пещера представляет собой один из немногих памятников с монументальной палеолитической живописью в Центральной и Восточной Европе.

На стенах пещеры можно встретить таких ярких представителей мамонтовой фауны, как шерстистый носорог, бизон, лошадь, верблюд и, конечно, мамонт. Рисунки на стенах пещеры были созданы около 17 000 — 19 000 лет тому назад.

В 2016 году Южно-Уральская экспедиция МГУ обнаружила другой уникальный объект: под редким образцом палеолитического искусства — изображением рыбы — в зале Хаоса Каповой пещеры было найдено место хранения краски и палитры.