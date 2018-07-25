Сменился руководитель НПО «Техномаш»
Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «НПО “Техномаш”» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Панов покинет пост 3 августа. «Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий
Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «НПО “Техномаш”» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Панов покинет пост 3 августа. «Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий
Должность и.о. гендиректора «Техномаша» займет 49-летний Владимир Власюк. Господин Власюк — гендиректор АО «Изумруд», основной деятельностью которого является производство и обслуживание радиолокационных систем управления для нужд
Ранее стало известно, что свой пост 2 августа покидает гендиректор НПО имени Лавочкина (также входит в «Роскосмос») Сергей Лемешевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщал ТАСС в январе 2015 года со ссылкой на источник, Дмитрий Панов подавал документы на участие в конкурсе на замещение должности генерального директора НПО им. Лавочкина. «Роскосмос» отменил конкурс «в связи с производственной необходимостью». В июле того же года НПО возглавил Сергей Лемешевский.