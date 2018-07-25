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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сменился руководитель НПО «Техномаш»

Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «НПО “Техномаш”» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Панов покинет пост 3 августа. «Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Должность и.о. гендиректора «Техномаша» займет 49-летний Владимир Власюк. Господин Власюк — гендиректор АО «Изумруд», основной деятельностью которого является производство и обслуживание радиолокационных систем управления для нужд военно-морского флота.

Ранее стало известно, что свой пост 2 августа покидает гендиректор НПО имени Лавочкина (также входит в «Роскосмос») Сергей Лемешевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщал ТАСС в январе 2015 года со ссылкой на источник, Дмитрий Панов подавал документы на участие в конкурсе на замещение должности генерального директора НПО им. Лавочкина. «Роскосмос» отменил конкурс «в связи с производственной необходимостью». В июле того же года НПО возглавил Сергей Лемешевский.

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