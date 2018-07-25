Сменился руководитель НПО «Техномаш»

Ранее стало известно , что свой пост 2 августа покидает гендиректор НПО имени Лавочкина (также входит в «Роскосмос») Сергей Лемешевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщал ТАСС в январе 2015 года со ссылкой на источник, Дмитрий Панов подавал документы на участие в конкурсе на замещение должности генерального директора НПО им. Лавочкина. «Роскосмос» отменил конкурс «в связи с производственной необходимостью». В июле того же года НПО возглавил Сергей Лемешевский.