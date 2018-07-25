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15:54 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге ищут КамАЗ, который выгрузил на улицу 10 кубометров мусора

Министерство экологии Свердловской области разыскивает водителя КамАЗа, который самовольно выгрузил 10 кубометров строительного мусора и бытовых отходов в Половодном переулке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Екатеринбурга, заметившие, как грузовики вываливают отходы прямо на городскую улицу. Граждане успели зафиксировать номер машины. Общественники обратились с жалобой министерство и попросили наказать виновных.

«В связи с отсутствием у министерства полномочий по проведению розыскных мероприятий мы обратились в МВД РФ по Екатеринбургу с просьбой найти лиц, разместивших отходы на данной территории. После установления личности владельца автомобиля будет начата процедура о возбуждении административного дела о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Акты о ликвидации незаконной свалки отправлены в администрацию и Роспотребнадзор Свердловской области», — сообщил общественникам заместитель министра Минэкологии Игорь Сутягин.

По сообщению Сутягина, материалы по данному правонарушению направлены в прокуратуру Екатеринбурга.

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