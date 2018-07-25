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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Снятую в Воронеже с пожарной лестницы куницу заберут в столицу

Животному нашли нового хозяина.

Хорошая новость для тех, кто следил за судьбой куницы, которая каким-то образом оказалась сидящей на пожарной лестнице многоэтажного дома в самом центре Воронежа. Напомним, эта история произошла в конце июня. Животное сняли с помощью спецтехники. А затем его забрали зоозащитники. У зверька оказалась повреждена лапка, ее пришлось удалить. Животное с таким увечьем не смогло бы выжить в природе, поэтому волонтеры начали поиски хозяина. И вот нашлись желающие из Московской области, которые согласились приютить у себя зверька и предоставить ему просторный вольер.

Вскоре куница отправится на новое место жительства.

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