Коммунальщики призывают свердловчан страховать лифты

— Чтобы сберечь новое оборудование, а также оградить себя от ситуаций, когда лифты могут выйти из строя и серьезно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании. Другие источники финансирования на восстановление неисправных лифтов жителям будет найти крайне проблематично, — сказал глава Министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.