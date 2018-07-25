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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальщики призывают свердловчан страховать лифты

Министерство ЖКХ Свердловской области предложило жителям многоквартирных домов страховать лифты. В случае поломки это позволит быстро не только отремонтировать подъемник, но и возместить все затраты.

— Чтобы сберечь новое оборудование, а также оградить себя от ситуаций, когда лифты могут выйти из строя и серьезно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании. Другие источники финансирования на восстановление неисправных лифтов жителям будет найти крайне проблематично, — сказал глава Министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

С начала реализации программы по замене лифтов в многоэтажках в регионе обновили 1357 подъемников. На работы ушло 2,2 миллиарда рублей. В ближайшее время в области установят еще 274 новых лифта.

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