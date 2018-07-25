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16:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми дорожники исправят недостатки при ремонте улицы Налихиминской за свой счет

Работы должны быть закончены до 31 августа.

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Жители Перми написали 13 жалоб по поводу ремонта дороги улицы Налихиминской. Администрация Кировского района Перми и представители общественности также в ходе проверки выявили ряд нарушений: асфальт уложен неравномерно, волнами, обочины никак не оформлены.

— Все работы должны быть завершены к 31 августа, поэтому в сентябре мы приедем и решим, принимать такой объект или нет, — подчеркнул председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаил Борисов,

Подрядчик в свою очередь заверил, что обочины будут оформлены при устройстве верхнего слоя асфальтового покрытия.

Напомним, что дорожный ремонт в Перми в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начался в апреле. Благодаря этой программе в Перми будет отремонтировано около 20 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. Уже завершены работы по ремонту улиц Гремячий лог, Механошина. Петропавловская, Фоминская, Краснова, Грачева, а также Южной дамбы.

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