В Перми дорожники исправят недостатки при ремонте улицы Налихиминской за свой счет
Работы должны быть закончены до 31 августа.
Работы должны быть закончены до 31 августа.
Жители Перми написали 13 жалоб по поводу ремонта дороги улицы Налихиминской. Администрация Кировского района Перми и представители общественности также в ходе проверки выявили ряд нарушений: асфальт уложен неравномерно, волнами, обочины никак не оформлены.
— Все работы должны быть завершены к 31 августа, поэтому в сентябре мы приедем и решим, принимать такой объект или нет, — подчеркнул председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаил Борисов,
Подрядчик в свою очередь заверил, что обочины будут оформлены при устройстве верхнего слоя асфальтового покрытия.
Напомним, что дорожный ремонт в Перми в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начался в апреле. Благодаря этой программе в Перми будет отремонтировано около 20 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. Уже завершены работы по ремонту улиц Гремячий лог, Механошина. Петропавловская, Фоминская, Краснова, Грачева, а также Южной дамбы.