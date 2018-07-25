В Перми дорожники исправят недостатки при ремонте улицы Налихиминской за свой счет

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Жители Перми написали 13 жалоб по поводу ремонта дороги улицы Налихиминской. Администрация Кировского района Перми и представители общественности также в ходе проверки выявили ряд нарушений: асфальт уложен неравномерно, волнами, обочины никак не оформлены.

— Все работы должны быть завершены к 31 августа, поэтому в сентябре мы приедем и решим, принимать такой объект или нет, — подчеркнул председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаил Борисов,

Подрядчик в свою очередь заверил, что обочины будут оформлены при устройстве верхнего слоя асфальтового покрытия.