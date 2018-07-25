Введение новой схемы движения у развязки на 9 Января в Воронеже отложили
Введение новой схемы движения у развязки на 9 Января в Воронеже отложили
Введение новой схемы движения у развязки на 9 Января в Воронеже отложили
Дорожники откроют движение по правоповоротному съезду с улицы
Мэрия подробно рассказала, как предстоит двигаться автомобилистам.
При движении по улице 9 Января из центра города
— для движения по улице 9 Января в сторону Придонского/Семилук — проехать прямо (по путепроводу); — для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков до ярмарки строительных материалов, развернуться и проследовать в обратном направлении под путепроводом на улицу
При движении по улице 9 Января со стороны Придонского/Семилук
— для движения по улице 9 Января в центр города — проехать прямо (по путепроводу); — для движения в сторону
При движении из
— для движения в сторону Северного жилого района — проехать прямо (под путепроводом); — для движения в сторону центра города — проехать на светофоре вдоль кафе «Иверия» (указатель «Центр, ул. 9 Января») и повернуть направо на улицу 9 Января (на путепровод); — для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»), за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.
При движении по улице
— для движения в
По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение и позволит повысить пропускную способность транспортного узла.