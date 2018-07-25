Введение новой схемы движения у развязки на 9 Января в Воронеже отложили

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Дорожники откроют движение по правоповоротному съезду с улицы Антонова-Овсеенко на улицу 9 Января в сторону Придонского/Семилук, но до 20 августа закроют правый поворот с улицы 9 Января на улицу Антонова-Овсеенко.

Мэрия подробно рассказала, как предстоит двигаться автомобилистам.

При движении по улице 9 Января из центра города

— для движения по улице 9 Января в сторону Придонского/Семилук — проехать прямо (по путепроводу); — для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков до ярмарки строительных материалов, развернуться и проследовать в обратном направлении под путепроводом на улицу Антонова-Овсеенко (московское направление); — для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков.

При движении по улице 9 Января со стороны Придонского/Семилук

— для движения по улице 9 Января в центр города — проехать прямо (по путепроводу); — для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»); — для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»), доехать до ярмарки строительных материалов, развернуться и следовать обратно в направлении улицы Антонова-Овсеенко под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»).

При движении из Юго-Западного жилого района (курское направление)

— для движения в сторону Северного жилого района — проехать прямо (под путепроводом); — для движения в сторону центра города — проехать на светофоре вдоль кафе «Иверия» (указатель «Центр, ул. 9 Января») и повернуть направо на улицу 9 Января (на путепровод); — для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»), за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.

При движении по улице Антонова-Овсеенко (со стороны Северного жилого района)

— для движения в Юго-Западный жилой район (курское направление) — проехать прямо под путепроводом (указатель «9 Января (центр), Курск»); — для движения в сторону центра города — проехать прямо под путепроводом (указатель «9 Января (центр), Курск»), на светофоре у кафе «Иверия» повернуть направо в направлении улицы 9 Января и повернуть направо на путепровод; — для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать по новому правоповоротному съезду (указатель «Семилуки»). Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, путепровод на улице 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, и это спровоцировало многокилометровые пробки. На первом этапе реконструкции, который завершился в декабре 2017 года, демонтировали и построили заново два аварийных путепровода. На втором этапе построят ещё один путепровод и разгонно-тормозные полосы.