Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение о судьбе Донбасса - СМИ
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Как российские звезды выглядят в купальниках (фото)
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Набравший 400 баллов по ЕГЭ выпускник получил еще 100 в МГУ
Чего не стоит говорить ребенку о бабушке
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

Введение новой схемы движения у развязки на 9 Января в Воронеже отложили

Введение новой схемы движения у развязки на 9 Января в Воронеже отложили из-за погодных условий, сообщила пресс-служба мэрии. Изменённые маршруты должны были заработать уже в ночь на среду, 25 июля, однако сроки сдвинулись до 23:00 пятницы, 27 июля.

Источник: Reuters

Дорожники откроют движение по правоповоротному съезду с улицы Антонова-Овсеенко на улицу 9 Января в сторону Придонского/Семилук, но до 20 августа закроют правый поворот с улицы 9 Января на улицу Антонова-Овсеенко.

Мэрия подробно рассказала, как предстоит двигаться автомобилистам.

При движении по улице 9 Января из центра города

 — для движения по улице 9 Января в сторону Придонского/Семилук — проехать прямо (по путепроводу); — для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков до ярмарки строительных материалов, развернуться и проследовать в обратном направлении под путепроводом на улицу Антонова-Овсеенко (московское направление); — для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — проехать прямо по путепроводу, сразу за ним повернуть направо на построенный и открытый для движения съезд (указатели на Курск и Москву), проехать под путепроводом в направлении улицы Героев Сибиряков.

При движении по улице 9 Января со стороны Придонского/Семилук

 — для движения по улице 9 Января в центр города — проехать прямо (по путепроводу); — для движения в сторону Юго-Западного жилого района (курское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»); — для движения в сторону Северного жилого района (московское направление) — повернуть направо перед путепроводом (указатель «Курск, Москва»), доехать до ярмарки строительных материалов, развернуться и следовать обратно в направлении улицы Антонова-Овсеенко под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»).

При движении из Юго-Западного жилого района (курское направление)

 — для движения в сторону Северного жилого района — проехать прямо (под путепроводом); — для движения в сторону центра города — проехать на светофоре вдоль кафе «Иверия» (указатель «Центр, ул. 9 Января») и повернуть направо на улицу 9 Января (на путепровод); — для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать под путепроводом (указатель «Москва, Семилуки»), за АЗС «Донако» повернуть направо и выехать на путепровод.

При движении по улице Антонова-Овсеенко (со стороны Северного жилого района)

 — для движения в Юго-Западный жилой район (курское направление) — проехать прямо под путепроводом (указатель «9 Января (центр), Курск»); — для движения в сторону центра города — проехать прямо под путепроводом (указатель «9 Января (центр), Курск»), на светофоре у кафе «Иверия» повернуть направо в направлении улицы 9 Января и повернуть направо на путепровод; — для движения в сторону Придонского/Семилук — проехать по новому правоповоротному съезду (указатель «Семилуки»). Реконструкция развязки началась в январе 2017 года, путепровод на улице 9 Января закрыли для транспорта 15 марта, и это спровоцировало многокилометровые пробки. На первом этапе реконструкции, который завершился в декабре 2017 года, демонтировали и построили заново два аварийных путепровода. На втором этапе построят ещё один путепровод и разгонно-тормозные полосы.

По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение и позволит повысить пропускную способность транспортного узла.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
В СПЧ рассказали о конфликте избитого Макарова с тюремщиками
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Причастных к убийству котенка топором школьниц поставили на учет
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь