В Воронеже из-за коммунальных работ без воды осталась часть улицы Новосибирской
Специалисты устраняют повреждения на ветхом водоводе.
Специалисты устраняют повреждения на ветхом водоводе.
Коммунальщики отключили воду в ряде домов по улице Новосибирской в Воронеже на время устранения повреждения водовода в среду, 25 июля. Труба в районе дома № 61д по улице Новосибирской повреждена с 23 июля, но приступить к работам мешали припаркованные машины, пояснили в
Специалисты водоканала начали ремонт в 11:30 25 июля. Вместо ветхого участка стальной трубы они проложат 2 м полиэтиленовой.
В зону отключения попал детский сад. На время отключения учреждение обеспечено водой. Ориентировочно подачу воды возобновят к 18:00 25 июля.