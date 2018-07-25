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17:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже из-за коммунальных работ без воды осталась часть улицы Новосибирской

Специалисты устраняют повреждения на ветхом водоводе.

Коммунальщики отключили воду в ряде домов по улице Новосибирской в Воронеже на время устранения повреждения водовода в среду, 25 июля. Труба в районе дома № 61д по улице Новосибирской повреждена с 23 июля, но приступить к работам мешали припаркованные машины, пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Специалисты водоканала начали ремонт в 11:30 25 июля. Вместо ветхого участка стальной трубы они проложат 2 м полиэтиленовой.

В зону отключения попал детский сад. На время отключения учреждение обеспечено водой. Ориентировочно подачу воды возобновят к 18:00 25 июля.

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