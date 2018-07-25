В Воронеже из-за коммунальных работ без воды осталась часть улицы Новосибирской

Коммунальщики отключили воду в ряде домов по улице Новосибирской в Воронеже на время устранения повреждения водовода в среду, 25 июля. Труба в районе дома № 61д по улице Новосибирской повреждена с 23 июля, но приступить к работам мешали припаркованные машины, пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».