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16:07 (мск), источник: ИА Башинформ

26 июля в Уфе завоют сирены: жителей города просят не пугаться

В четверг, 26 июля, в 10 утра в столице Башкирии завоют сирены. Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны продолжится до 10.45.

«Электросирены будут кратковременными длительностью до трех секунд», — уточнили в республиканском госкомитете по ЧС.

Действия при предупредительном сигнале «Внимание всем»:

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действий населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.

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