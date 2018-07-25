Мэрия Уфы сообщила, как изменится движение с открытием моста через Белую

Старобельский мост откроется после ремонта 26 июля в 5.00 часов утра, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Движение по открывающемуся мосту будет осуществляться по двум полосам.

Движение по новобельскому мосту будет прежнее — три полосы на выезд и три полосы на въезд. При этом будет реверсивным, то есть количество полос в любую сторону может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Мэрия напоминает, что по открывающемуся мосту смогут ездить только легковые автомобили. Чтобы крупногабаритный транспорт не заезжал, у въездов будут установлены ворота-ограничители.