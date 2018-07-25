Мэрия Уфы сообщила, как изменится движение с открытием моста через Белую
Мост откроется 26 июля в 5.00 утра.
Мост откроется 26 июля в 5.00 утра.
Старобельский мост откроется после ремонта 26 июля в 5.00 часов утра, сообщает
Движение по открывающемуся мосту будет осуществляться по двум полосам.
Движение по новобельскому мосту будет прежнее — три полосы на выезд и три полосы на въезд. При этом будет реверсивным, то есть количество полос в любую сторону может меняться в зависимости от ситуации на дороге.
Мэрия напоминает, что по открывающемуся мосту смогут ездить только легковые автомобили. Чтобы крупногабаритный транспорт не заезжал, у въездов будут установлены
Напомним, отремонтированный старобельский мост открывается примерно на 2−3 года. Затем он снова должен быть закрыт для капитального ремонта.