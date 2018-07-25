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16:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Мэрия Уфы сообщила, как изменится движение с открытием моста через Белую

Мост откроется 26 июля в 5.00 утра.

Старобельский мост откроется после ремонта 26 июля в 5.00 часов утра, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Движение по открывающемуся мосту будет осуществляться по двум полосам.

Движение по новобельскому мосту будет прежнее — три полосы на выезд и три полосы на въезд. При этом будет реверсивным, то есть количество полос в любую сторону может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Мэрия напоминает, что по открывающемуся мосту смогут ездить только легковые автомобили. Чтобы крупногабаритный транспорт не заезжал, у въездов будут установлены ворота-ограничители.

Напомним, отремонтированный старобельский мост открывается примерно на 2−3 года. Затем он снова должен быть закрыт для капитального ремонта.

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