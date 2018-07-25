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19:11 (мск), источник: Газета.Ру

Сексуальная чемпионка Игр-2014 шокировала фанатов новым имиджем

Олимпийская чемпионка зимних Игр в 2014 году Аделина Сотникова шокировала своих фанатов новым имиджем, сообщает «Советский спорт».

Олимпийская чемпионка зимних Игр в 2014 году Аделина Сотникова шокировала своих фанатов новым имиджем, сообщает «Советский спорт».

Фигуристка выложила фотографию с новым цветом волос: темный от корней он медленно переходит в пепельный оттенок. Поклонники в комментариях засыпали Сотникову комплиментами, отмечая, как ей идет новый образ.

«Жизнь решила устроить мне проверки. Я кидаю ей ответку и принимаю бой. Ну что, жизнь, ты готова? Мы в игре.

Знаю, что у меня много подписчиков, которые тоже нуждаются в поддержке! Давайте объединимся и докажем, что не собираемся отступать, а наоборот будем бороться до конца! Всё будет супер! — написала спортсменка под своей фотографией.

Ранее горячая футболистка поделилась сексуальной фотографией с отдыха.

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