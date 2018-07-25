В Калининград привезли мощи Андрея Первозванного

К моменту, когда святыню доставили в собор, внутри него собрались около 300 человек. Мощи привезли на микроавтобусе, вместе с ними внесли икону Андрея Первозванного.

26 июля увидеть десницу Андрея Первозванного можно будет с 7:00 до 22:00. Мощи будут находиться в Калининграде до утра пятницы, 27 июля. Потом их доставят в Черняховск и Балтийск. Что известно о жизни одного из самых почитаемых в России святых и кому он покровительствует — в материале «Клопс».