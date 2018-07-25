В Воронежской области 20-летнего парня наградили за спасение девушек от геймера с ножом

Жителю Семилук 20-летнему Павлу Водопьянову вручили благодарственные письма от администрации района и ОМВД России по району в среду, 25 июля. Парень спас трех девушек от геймера с ножом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил сам Павел.

Молодому человеку также подарили годовой абонемент на посещение семилукского спорткомплекса «Аквамарин».

— Этот поступок — подвиг и пример для жителей района. На такое способен не каждый, — рассказал глава администрации района Геннадий Швырков.

Спасенная 18-летняя Инна Красавина из-за ранения в живот находится в больнице. Несколько дней она провела в реанимации. По словам врачей, в ближайшие дни ее выпишут. Девушка передала молодому человеку слова благодарности:

— Он мог пройти мимо, и меня бы сейчас уже не было. Когда я была в реанимации, меня не покидала мысль о том, как быстро и непредсказуемо может оборваться жизнь. Спасибо Павлу! Тот день — 15 июля — стал для меня вторым днем рождения.

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