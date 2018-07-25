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17:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 20-летнего парня наградили за спасение девушек от геймера с ножом

Павел Водопьянов получил благодарственные письма и годовой абонемент в спорткомплекс.

Жителю Семилук 20-летнему Павлу Водопьянову вручили благодарственные письма от администрации района и ОМВД России по району в среду, 25 июля. Парень спас трех девушек от геймера с ножом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил сам Павел.

Молодому человеку также подарили годовой абонемент на посещение семилукского спорткомплекса «Аквамарин».

— Этот поступок — подвиг и пример для жителей района. На такое способен не каждый, — рассказал глава администрации района Геннадий Швырков.

Спасенная 18-летняя Инна Красавина из-за ранения в живот находится в больнице. Несколько дней она провела в реанимации. По словам врачей, в ближайшие дни ее выпишут. Девушка передала молодому человеку слова благодарности:

— Он мог пройти мимо, и меня бы сейчас уже не было. Когда я была в реанимации, меня не покидала мысль о том, как быстро и непредсказуемо может оборваться жизнь. Спасибо Павлу! Тот день — 15 июля — стал для меня вторым днем рождения.

Контекст

В Семилуках 37-летний геймер напал на трех девушек около 21:30 воскресенья, 15 июля. Его возмутил их громкий разговор на скамейке во дворе. Выглянув в окно, мужчина сделал им замечание. После этого с ножом вышел во двор и стал наносить удары девушкам. Одну ранил в левую руку, вторую — в живот. Павел Водопьянов сбил нападавшего с ног, отвел девушек к друзьям. После вместе с приятелями задержал мужчину до приезда полицейских.

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В Воронежской области 20-летнего парня наградили за спасение девушек от геймера с ножом
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