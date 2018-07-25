Иностранцы смогут удаленно зарегистрироваться в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik С 15 июля в Узбекистане иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет зарегистрировать удаленно — сообщает
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik С 15 июля в Узбекистане иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет зарегистрировать удаленно — сообщает
Система
1. Необходимо зарегистрироваться на сайте emehmon.uz, в окне регистрации указать свои данные, затем заполнить форму «листок прибытия» и в самом конце произвести расчет по туристскому сбору, указав данные платежной карты.
2. Аналогичный алгоритм действий в мобильном приложении
Вышеуказанными способами могут воспользоваться прибывающие иностранные граждане и их родственники или друзья, то есть те, кто приглашает иностранных граждан не в коммерческих целях.
3. Гости, зарегистрировавшиеся в средствах размещения, оплатившие турсбор, но избравшие иное место проживания, должны выбрать в
Напомним, что майским постановлением Кабинета Министров установлена обязанность администрации средств размещения регистрировать самостоятельных иностранных граждан в случае их обращения.
По закону, иностранные граждане по прибытию на территорию государства обязаны временно зарегистрироваться в течение трех суток, за исключением праздничных и выходных дней. При этом ответственность за соблюдение иностранным гражданином установленных правил пребывания в Узбекистане несет приглашающая сторона — как физические, так и юридические лица, на них возложена обязанность контролировать своевременность обращения иностранных гостей в отделы миграции и оформления гражданства по вопросам временной регистрации или прописки, следить за соблюдением сроков пребывания гостей на территории нашей республики.