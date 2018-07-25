Иностранцы смогут удаленно зарегистрироваться в Узбекистане

Источник: Sputnik

Система e-mehmon предлагает три способа:

1. Необходимо зарегистрироваться на сайте emehmon.uz, в окне регистрации указать свои данные, затем заполнить форму «листок прибытия» и в самом конце произвести расчет по туристскому сбору, указав данные платежной карты.

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2. Аналогичный алгоритм действий в мобильном приложении e-mehmon, нужно лишь предварительно установить его в своем гаджете и пройти авторизацию, указав номер телефона.

Вышеуказанными способами могут воспользоваться прибывающие иностранные граждане и их родственники или друзья, то есть те, кто приглашает иностранных граждан не в коммерческих целях.

3. Гости, зарегистрировавшиеся в средствах размещения, оплатившие турсбор, но избравшие иное место проживания, должны выбрать в e-mehmon специальный пункт — самостоятельные туристы. Далее необходимо заполнить все поля как обычно, указать количество дней пребывания. После того, как программа подсчитает итог, можно оплатить услуги как в наличной, так и безналичной форме.

Напомним, что майским постановлением Кабинета Министров установлена обязанность администрации средств размещения регистрировать самостоятельных иностранных граждан в случае их обращения.