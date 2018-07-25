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16:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородское ГУ МЧС России предупреждает о возможном увеличении числа природных пожаров в связи с жаркой погодой 26—28 июля

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 26—28 июля на ряде территорий регионов ожидается жара 30−32 градуса.

Источник: AP 2018

Повышена вероятность возникновения ЧС. Прогнозируется увеличение числа очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Не исключены ЧП, связанные с перевозкой горючих жидкостей, обесточиванием ряда объектов в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта из-за деформации полотна.

Прогнозируется также рост числа аварий на маломерных судах.

Ранее сообщалось, что жара +29…+30 градусов прогнозируется в Нижегородской области в середине недели.

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