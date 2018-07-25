Нижегородское ГУ МЧС России предупреждает о возможном увеличении числа природных пожаров в связи с жаркой погодой 26—28 июля
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»,
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»,
Повышена вероятность возникновения ЧС. Прогнозируется увеличение числа очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Не исключены ЧП, связанные с перевозкой горючих жидкостей, обесточиванием ряда объектов в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта
Прогнозируется также рост числа аварий на маломерных судах.
Ранее сообщалось, что жара +29…+30 градусов прогнозируется в Нижегородской области в середине недели.