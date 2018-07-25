В Татарстане из-за ремонта временно закрыт участок трассы М7
В связи с ремонтом дорожного покрытия до 23 августа закрыто движение транспорта на участке федеральной автодороги М7 «Москва-Уфа» в
В связи с ремонтом дорожного покрытия до 23 августа закрыто движение транспорта на участке федеральной автодороги М7 «Москва-Уфа» в
Границы закрытого участка — деревня Кутлу Букаш — поселок городского типа Рыбная Слобода — от 15,6 километра до 18,3 километра.
Для автомобилистов разместили все необходимые дорожные знаки, установлены ограждения вблизи места ремонта.
Для объезда рекомендовано воспользоваться трассой «Волга» и «М-7 “Волга” — Шумково — Рыбная Слобода».