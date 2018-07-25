Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийцей ребенка под Москвой оказался «милиционер» - СМИ
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отрезала волосы против воли отца
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане из-за ремонта временно закрыт участок трассы М7

В связи с ремонтом дорожного покрытия до 23 августа закрыто движение транспорта на участке федеральной автодороги М7 «Москва-Уфа» в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Границы закрытого участка — деревня Кутлу Букаш — поселок городского типа Рыбная Слобода — от 15,6 километра до 18,3 километра.

Для автомобилистов разместили все необходимые дорожные знаки, установлены ограждения вблизи места ремонта.

Для объезда рекомендовано воспользоваться трассой «Волга» и «М-7 “Волга” — Шумково — Рыбная Слобода».

Все новости региона
 Регистрировать новые авто смогут сами автосалоны
Путину рассказали о золотом рекорде Хабаровска
В СПЧ рассказали о конфликте избитого Макарова с тюремщиками
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Вандал разбил звезду Трампа на аллее славы Голливуда (видео)
Адвокаты Цуркан не нашли документов в подтверждение ее шпионажа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь