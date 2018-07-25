В Самарской области появится больше «Бережливых поликлиник»

Источник: РИА "Новости"

В Самаре завершилась работа второй стратегической сессии «Сбережение народа». На одной из секций во второй день обсуждали качественную и доступную медицину в Самарской области. Руководство Кинель-Черкасской ЦРБ поделилось опытом работы по системе «Бережливая поликлиника» с коллегами из других райцентров.

— Докторов избавили от бумажной волокиты. Система выстроена так, что вся непрофильная для врачей работа была переложена на отдельных сотрудников. В ближайшее время ЦРБ полностью перейдет на электронный документооборот, — рассказала замглавврача ЦРБ Эльвира Вертянова о первых итогах работы.

Цель нововведений — повысить качество работы медучреждений, сделать так, чтобы врачи не занимались бумажками, а больше общались с пациентом, а последние проводили меньше времени в больнице, получали полноценную помощь за более короткое время. На реализацию проекта потратили 5,8 млн руб, большая часть денег — средства спонсоров и самой больницы. Согласно опросу 500 пациентов, более 86% остались довольны новой работой регистратуры. Этот опыт предлагается распространить на весь регион.

Также во время работы сессии обсуждали доступность скорой помощи и оптимизацию работы ее служб с помощью «карты доступности». Предполагается так расположить пункты скорой помощи, чтобы машина приезжала к любому больному за 20 мин максимум.