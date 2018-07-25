«Это было похоже на кино»: как хоронили Высоцкого

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Ровно 38 лет назад, 25 июля 1980 года, ушел из жизни великий советский поэт-песенник и актер Владимир Высоцкий. «Газета.Ru» рассказывает, как страна прощалась с легендой.

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С 18 по 22 июня 1980 года в Калининграде проходили последние гастроли Высоцкого. Причем на одно из выступлений артист вышел без гитары, потеряв голос, — вместо песен он рассказывал зрителям о своих ролях в театре и кино, отвечал на вопросы из зала и даже зачитал гамлетовский монолог «Быть или не быть?».

16 июля Высоцкий дал последний сольный концерт, который завершил композицией «Я не люблю». Темой того вечера в Подмосковье стала молодость поэта, его друзья, детство и Большой Каретный.

18 июля Высоцкого в последний раз увидели на сцене Театра на Таганке в одной из его главных ролей — Гамлета.

Поговаривают, что артист с огромным трудом доиграл тот спектакль до конца, однако все равно был великолепен, не позволив себе «ни единой лишней гримасы».

23 июля состояние Высоцкого резко ухудшилось. В его доме на Малой Грузинской собрались лучшие врачи-реаниматологи столицы, в том числе и те, которые постоянно находились рядом с ним в последние месяцы. После долгих споров было решено, что 25 числа поэта перевезут в больницу, где и продолжится его лечение.

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В ночь на 25 июля Владимира Семеновича не стало. Официальная версия — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В числе неофициальных — прямые последствия алкогольной зависимости и употребления наркотиков. Производить вскрытие тела артиста его родные не позволили.