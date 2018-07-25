«Это было похоже на кино»: как хоронили Высоцкого
Как проходило прощание с Владимиром Высоцким.
Как проходило прощание с Владимиром Высоцким.
С 18 по 22 июня 1980 года в Калининграде проходили последние гастроли Высоцкого. Причем на одно из выступлений артист вышел без гитары, потеряв голос, — вместо песен он рассказывал зрителям о своих ролях в театре и кино, отвечал на вопросы из зала и даже зачитал гамлетовский монолог «Быть или не быть?».
16 июля Высоцкий дал последний сольный концерт, который завершил композицией «Я не люблю». Темой того вечера в Подмосковье стала молодость поэта, его друзья, детство и Большой Каретный.
18 июля Высоцкого в последний раз увидели на сцене Театра на Таганке в одной из его главных ролей — Гамлета.
23 июля состояние Высоцкого резко ухудшилось. В его доме на Малой Грузинской собрались лучшие
В ночь на 25 июля Владимира Семеновича не стало. Официальная версия — острая
В числе неофициальных — прямые последствия алкогольной зависимости и употребления наркотиков. Производить вскрытие тела артиста его родные не позволили.
В те дни в Москве полным ходом шла летняя Олимпиада-1980, первое для страны спортивное событие подобного масштаба, так что, учитывая сложные взаимоотношения Высоцкого и номенклатуры, «верхами» было принято ожидаемое решение о кончине всесоюзного кумира умолчать. Шутка ли, но о трагедии написали всего две (!) газеты — «Вечерняя Москва» и «Советская Культура» (по другим версиям — «Советская Россия»), причем главреду «Вечерки» этот некролог стоил должности.