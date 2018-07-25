На улице Баумана поселился «Конь-страна»
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казани на улице Баумана, напротив выхода со станции метро «Кремлевская», установили новую скульптурную композицию финского скульптора Рафаэля Сайфулина — «Конь-страна».
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казани на улице Баумана, напротив выхода со станции метро «Кремлевская», установили новую скульптурную композицию финского скульптора Рафаэля Сайфулина — «Конь-страна».
Напомним, идея установки символической скульптуры была одобрена творческой группой при Управлении архитектуры и градостроительства, в которую входят градостроители, архитекторы, художники и дизайнеры.
Выбрать место установки малой архитектурной формы «Конь-страна» было предложено жителям города. По итогам опроса, чуть больше половины проголосовавших казанцев — 50,9% — выбрали ул. Баумана.
Скульптура изготовлена на спонсорские средства.