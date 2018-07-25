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17:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На улице Баумана поселился «Конь-страна»

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казани на улице Баумана, напротив выхода со станции метро «Кремлевская», установили новую скульптурную композицию финского скульптора Рафаэля Сайфулина — «Конь-страна».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, идея установки символической скульптуры была одобрена творческой группой при Управлении архитектуры и градостроительства, в которую входят градостроители, архитекторы, художники и дизайнеры.

Выбрать место установки малой архитектурной формы «Конь-страна» было предложено жителям города. По итогам опроса, чуть больше половины проголосовавших казанцев — 50,9% — выбрали ул. Баумана.

Скульптура изготовлена на спонсорские средства.

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