Управление мусульман Узбекистана уволило нескольких имамов
Среди причин увольнения фигурируют прогулы намазов, распространение неподтвержденных сведений в интернете, а также грубое поведение.
Среди причин увольнения фигурируют прогулы намазов, распространение неподтвержденных сведений в интернете, а также грубое поведение.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана, объяснило причины увольнения имамов в нескольких мечетях республики, сообщает
Как говорится в сообщении, в Сырдарьинской области уволены трое имамов за то, что у них не было соответствующего религиозного образования. Также выявлены факты совершения обрядов бракосочетания без свидетельства из ЗАГСа, увеличение количества разводов и грубое обращения с посетителями мечети. Главный
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