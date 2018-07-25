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16:51 (мск), источник: Sputnik

Управление мусульман Узбекистана уволило нескольких имамов

Среди причин увольнения фигурируют прогулы намазов, распространение неподтвержденных сведений в интернете, а также грубое поведение.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана, объяснило причины увольнения имамов в нескольких мечетях республики, сообщает пресс-служба УМУ.

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Как говорится в сообщении, в Сырдарьинской области уволены трое имамов за то, что у них не было соответствующего религиозного образования. Также выявлены факты совершения обрядов бракосочетания без свидетельства из ЗАГСа, увеличение количества разводов и грубое обращения с посетителями мечети. Главный имам-хатиб Сырдарьинской области Муминжон Усманов освобожден от занимаемой должности.

В Ташкентской соборной мечети «Шайх Зайниддин» уволен имам-хатиб Одилхон Исмоилов за то, что не соблюдал установленную дисциплину в мечети, не посещал ежедневные намазы и занимался распространением неподтвержденных сведений через интернет.

Еще один служитель Аллаха — главный имам-хатиб Ферганского района Ферганской области Хасанбой Ашуров был уволен за несвоевременное исполнение поручений, неподчинение и грубую, неподобающее имаму, культуру общения.

С имам-хатибом соборной мечети в Самаркандском районе Самаркандской области Абдурахимом Пўлатовым также были прекращены трудовые отношения, по подобным причинам.

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