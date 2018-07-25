В Ростове проведут продовольственную ярмарку

Ярмарка пройдет на территории гипермаркета «Лента» (ул. 14-я Линия, 84). Там будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, рыба.

В торгах бесплатно примут участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области.