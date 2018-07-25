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17:10 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове проведут продовольственную ярмарку

В Ростове 28 июля состоится очередная продовольственная ярмарка выходного дня, где можно будет купить местную продукцию, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ярмарка пройдет на территории гипермаркета «Лента» (ул. 14-я Линия, 84). Там будут представлены фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, рыба.

В торгах бесплатно примут участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области.

Планируемый диапазон цен — ниже рыночных на 10−15%. Ярмарка развернется на парковке перед входом в гипермаркет и продлится с 7:00 до 15:00.

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