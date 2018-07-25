В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой без воды остался детсад

Труба водопровода диаметров 200 миллиметров в районе дома № 61д по улице Новосибирской прорвалась еще вечером 23 июля. Начали ремонт, и, как следствие, отключили воду с опозданием. Мешали припаркованные машины. В результате работы стартовали только около полудня 25 июля.