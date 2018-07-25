В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой без воды остался детсад
Также ее не было в нескольких домах на улице Новосибирской.
Также ее не было в нескольких домах на улице Новосибирской.
Труба водопровода диаметров 200 миллиметров в районе дома № 61д по улице Новосибирской прорвалась еще вечером 23 июля. Начали ремонт, и, как следствие, отключили воду с опозданием. Мешали припаркованные машины. В результате работы стартовали только около полудня 25 июля.
В зону отключения попали несколько домов на улице Новосибирской и детский сад.
— Вместо ветхой стальной трубы проложили два метра полиэтиленовой. Работы завершили в 16.20, водоснабжение домов восстановили, — сообщил директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.