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18:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Звезда сериала «Счастливы вместе» примерила рога на 38-летие

Нижегородка Наталья Бочкарева вместе с детьми приехала на малую родину.

Исполнительница роли рыжей бестии Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе» приехала на малую родину в свой день рождения. 25 июля актрисе театра и кино Наталье Бочкаревой исполнилось 38 лет.

На своей странице в микроблоге Instagram знаменитая нижегородка выложила «рогатое» фото, сделанное в Музее живой бумаги.

— Как вам такая именинница? Думаю, сегодня можно и с рогами походить. Жаль, только, что не юникорна, — написала актриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Нижний Новгород Наталья приехала не одна, а со своими детьми. Вместе они гуляют по улицам и излучают счастье.

— Что может быть лучше? А лучше уже и не надо! — сообщила именинница.

Прогуливаясь по пешеходной Покровке, артистка вспомнила, как, будучи студенткой Нижегородского театрального училища, ходила слушать пение местной звезды почтенного возраста.

— Он пел: «Галина бланка, буль-буль». И все приходили сюда, чтобы накормить его, послушать и отблагодарить. Он замечательно пел! — заявила Наталья.

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