Счастливый Райан Гослинг сводил дочь в пиццерию: фото
Хотите насладиться милыми фотографиями? Тогда посмотрите на свежие фото Райана Гослинга и его дочери.
Хотите насладиться милыми фотографиями? Тогда посмотрите на свежие фото Райана Гослинга и его дочери.
У 37-летнего Райана Гослинга многомиллионная армия поклонников: актера любят не только за его талант, но и за его трепетное отношение к своей семье. А фотографии Райана с трехлетней дочкой Эсмеральдой всегда поднимают настроение.
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Эсмеральда в синем платье с принтом из пирожных и Райан в джинсовке и солнцезащитных очках не стали сидеть в ресторане, а взяли одну пиццу с собой.
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