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17:39 (мск), источник: Журнал OK!

Счастливый Райан Гослинг сводил дочь в пиццерию: фото

Хотите насладиться милыми фотографиями? Тогда посмотрите на свежие фото Райана Гослинга и его дочери.

У 37-летнего Райана Гослинга многомиллионная армия поклонников: актера любят не только за его талант, но и за его трепетное отношение к своей семье. А фотографии Райана с трехлетней дочкой Эсмеральдой всегда поднимают настроение.

Сегодня папарацци опять постарались для вас: они засняли актера с малышкой на одной из улиц Лос-Анджелеса. Счастливый отец с дочкой на руках пришел в пиццерию. Почти уверены, что перекусить захотела Эсмеральда, а Гослинг не смог ей отказать, ведь, как мы помним, он не глава в семье.

Эсмеральда в синем платье с принтом из пирожных и Райан в джинсовке и солнцезащитных очках не стали сидеть в ресторане, а взяли одну пиццу с собой.

Напомним, что муж Евы Мендес ранее рассказывал, что дома ему не дают смотреть телевизор.

Давайте признаем, что, когда у вас двое детей, вы не можете смотреть ничего, кроме «Тигрёнка Даниэля».

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