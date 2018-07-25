В Ташкенте внедряют новую схему штрафования нарушителей ПДД

Источник: Podrobno.uz

Ранее после того, как инспектор ДПС составлял протокол о нарушении ПДД и забирал права, водителю необходимо было явиться в отдел ГСБДД, где ему выписывали квитанцию. После оплаты суммы штрафа водитель, у которого инспектор забрал права, получал назад документы. Все это отнимало у людей время, создавало излишние очереди.

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Новым порядком предусмотрена иная процедура. После составления протокола об административном правонарушении инспектор ДПС вводит его в Комплексную автоматизированную информационную систему административной практики УБДД, которая автоматически передает «электронное» постановление в АО «Узбекистон почтаси». Затем домой к нарушителю приходит уведомление о штрафе, в котором указан код, который необходим для оплаты штрафа через биллинговую подсистему.

Оплатить штраф через биллинговую подсистему можно в любом банковском учреждении наличными или посредством pos-терминала, систем электронных платежей. Платеж совершается на основании уникального номера-идентификатора — того самого кода. Никаких квитанций при этом заполнять не нужно, по факту платежа выдается чек-ордер.