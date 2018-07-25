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17:42 (мск), источник: НИА Калининград

В Калининградской области поезда и электрички начнут ходить по местному времени

Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг «РЖД» на всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог изменяет порядок информирования о времени прибытия и отправления поездов дальнего следования.

Как пояснили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года. В настоящее время ОАО «РЖД» проводит технические работы по изменению действующей информационной системы.

Напомним, что в мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда холдинга «РЖД», отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа; на поезда Калининградского направления продажа билетов на новых бланках открылась 2 июня) обозначается и московское, и местное время.

Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.

Таким образом, с 1 августа на всех информационных носителях холдинга «РЖД» сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов Российской Федерации.

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