В Калининградской области поезда и электрички начнут ходить по местному времени

Как пояснили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени (ранее указывалось московское время). Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года. В настоящее время ОАО «РЖД» проводит технические работы по изменению действующей информационной системы.

Напомним, что в мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда холдинга «РЖД», отправляющиеся с 1 августа текущего года. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа; на поезда Калининградского направления продажа билетов на новых бланках открылась 2 июня) обозначается и московское, и местное время.

Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах.