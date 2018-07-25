Полицейский в США побрил бездомного перед собеседованием
В городе Таллахаси (штат Флорида) полицейский откликнулся на просьбу безработного бродяги, который попросил помочь ему побриться перед собеседованием о приеме на работу.
В городе Таллахаси (штат Флорида) полицейский откликнулся на просьбу безработного бродяги, который попросил помочь ему побриться перед собеседованием о приеме на работу.
Страж порядка помог мужчине побриться прямо на улице, чем вызвал небывалый интерес у прохожих, которые сняли происходящее на видео.
Позже журналистам Fox News удалось найти заботливого полицейского.
Он очень беспокоился
из-заработы. Если он готов помогать себе, то я должен помогать ему.
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