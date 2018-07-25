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18:12 (мск), источник: Известия

Полицейский в США побрил бездомного перед собеседованием

В городе Таллахаси (штат Флорида) полицейский откликнулся на просьбу безработного бродяги, который попросил помочь ему побриться перед собеседованием о приеме на работу.

Источник: Reuters

Страж порядка помог мужчине побриться прямо на улице, чем вызвал небывалый интерес у прохожих, которые сняли происходящее на видео.

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Позже журналистам Fox News удалось найти заботливого полицейского.

Он очень беспокоился из-за работы. Если он готов помогать себе, то я должен помогать ему.
Карлсон
Офицер полиции

Правоохранитель пояснил, что мужчина хотел устроиться на работу в Макдоналдс, но очень переживал из-за своего небрежного вида.

В 2017 году в Испании владелец местного барбершопа постриг 55-летнего бездомного Хосе Антонио. Мужчина преобразился настолько, что после этого стал звездой Сети.

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