Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
Жителям Крыма запретили заходить в Черное море вслед за Анапой
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
СПЧ об аресте россиянки в США: очевидное нарушение прав человека
За увольнение пожилых могут ввести наказание
Жуткий феномен: военные поменяли день на ночь в России (фото)
Находка на Марсе потрясла ученых
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
17:57 (мск), источник: Нижегородская правда

На улице Ильинской проведут инвентаризацию всех построек

Глеб Никитин поручил максимально сохранить исторический облик старого Нижнего.

Источник: government-nnov.ru

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов провели первое выездное совещание межведомственной комиссии по возрождению улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов исторического центра Нижнего Новгорода.

«Могут быть разные мнения относительно того, каким образом развивать отдельные городские пространства, например, невостребованные старые здания: отдавать под новую застройку и коммерческие проекты или сохранять исторический облик. Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — сказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин подчеркнул, что улица Ильинская — это уникальная территория. Из 169 расположенных здесь зданий 49 являются объектами культурного наследия и обладают признаками ОКН, также там находятся 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.

Участники выездного совещания составили предварительный план предстоящей работы. Так как возрождение исторического центра не ограничится фасадами и улицами, предстоит провести инвентаризацию построек внутри кварталов. На огороженных, часто заросших кустарником площадках расположены аварийные нежилые здания и несанкционированные свалки. Сергей Баринов сообщил, что деятельность комиссии будет направлена на поиск владельцев таких участков, чтобы они начали содержать свое имущество в нормативном состоянии. В случае отказа может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника.

Параллельно с инвентаризацией начнется разработка концепции развития кварталов исторического центра, где будет предусмотрено сохранение зданий — объектов культурного наследия и воссоздание в первоначальном облике, с применением современных технологий, не являющихся ОКН домов, которые ремонтировать нецелесообразно. Об этом рассказала Надежда Преподобная. Перед утверждением концепция будет представлена на суд экспертов и общественности.

Все новости региона
 Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области
Фура смяла иномарку под Нижним Новгородом: погибло двое детей
Закончено первое расследование трагедии в Кемерово
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Арестован пятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Любителей поздно поесть разделили на два типа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь