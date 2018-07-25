На улице Ильинской проведут инвентаризацию всех построек
Глеб Никитин поручил максимально сохранить исторический облик старого Нижнего.
Глеб Никитин поручил максимально сохранить исторический облик старого Нижнего.
Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов провели первое выездное совещание межведомственной комиссии по возрождению улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов исторического центра Нижнего Новгорода.
«Могут быть разные мнения относительно того, каким образом развивать отдельные городские пространства, например, невостребованные старые здания: отдавать под новую застройку и коммерческие проекты или сохранять исторический облик. Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — сказал Глеб Никитин.
Участники выездного совещания составили предварительный план предстоящей работы. Так как возрождение исторического центра не ограничится фасадами и улицами, предстоит провести инвентаризацию построек внутри кварталов. На огороженных, часто заросших кустарником площадках расположены аварийные нежилые здания и несанкционированные свалки. Сергей Баринов сообщил, что деятельность комиссии будет направлена на поиск владельцев таких участков, чтобы они начали содержать свое имущество в нормативном состоянии. В случае отказа может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника.
Параллельно с инвентаризацией начнется разработка концепции развития кварталов исторического центра, где будет предусмотрено сохранение зданий — объектов культурного наследия и воссоздание в первоначальном облике, с применением современных технологий, не являющихся ОКН домов, которые ремонтировать нецелесообразно. Об этом рассказала Надежда Преподобная. Перед утверждением концепция будет представлена на суд экспертов и общественности.