Ирина Шейк рассказала, что принимает ванну три раза в день
32-летняя Ирина Шейк рассказала много чего интересного про себя. Например, она принимает ванну три раза в день и у неё есть целлюлит.
32-летняя Ирина Шейк рассказала много чего интересного про себя. Например, она принимает ванну три раза в день и у неё есть целлюлит.
Казалось, что мы знаем об Ирине Шейк всё, но мы ошибались. На днях 32-летняя российская супермодель рассказала британскому журналу Hello, как расслабляется после рабочего дня и сколько раз в день принимает ванну. Вы удивитесь!
Ирина призналась, что ничто так не помогает восстановиться после работы, как ванна при свечах… А лучше, чтобы эта процедура повторялась не один раз в течение дня.
Обожаю принимать ванну. Я человек, который может принимать ванну три раза в день. Я русская, поэтому вокруг должны быть свечи, российское телевидение, еда и много пузырьков… Нет ничего хуже того, когда ты в дороге или работал весь день, а затем садишься в маленькую, неудобную ванну. Я так не делаю.
Если вы думали, что Ирина и Брэдли Купер наслаждаются своей популярностью и жизнью в роскоши, то вы ошибались. Оказывается, паре не симпатизирует та гламурная жизнь, которая вокруг них. «У меня совсем не гламурная жизнь», — настаивает Шейк. Более того, модель призналась, что считает себя домоседом.
Я предпочитаю смотреть телевизор, ходить в кино, расслабляться с друзьями и есть в постели.
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