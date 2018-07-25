Ирина Шейк рассказала, что принимает ванну три раза в день

Казалось, что мы знаем об Ирине Шейк всё, но мы ошибались. На днях 32-летняя российская супермодель рассказала британскому журналу Hello, как расслабляется после рабочего дня и сколько раз в день принимает ванну. Вы удивитесь!

Ирина призналась, что ничто так не помогает восстановиться после работы, как ванна при свечах… А лучше, чтобы эта процедура повторялась не один раз в течение дня.

Обожаю принимать ванну. Я человек, который может принимать ванну три раза в день. Я русская, поэтому вокруг должны быть свечи, российское телевидение, еда и много пузырьков… Нет ничего хуже того, когда ты в дороге или работал весь день, а затем садишься в маленькую, неудобную ванну. Я так не делаю.

Если вы думали, что Ирина и Брэдли Купер наслаждаются своей популярностью и жизнью в роскоши, то вы ошибались. Оказывается, паре не симпатизирует та гламурная жизнь, которая вокруг них. «У меня совсем не гламурная жизнь», — настаивает Шейк. Более того, модель призналась, что считает себя домоседом.

Я предпочитаю смотреть телевизор, ходить в кино, расслабляться с друзьями и есть в постели.

Кстати, мама малышки Леи также ответила на вопрос, придерживается ли она какой-либо диеты: «Нет, я не сижу на диете. Я человек, который наслаждается жизнью. Все дело в балансе между тренировками и питанием. Я не идеальная, у меня есть целлюлит, проблемы с волосами и кожей. Я обычный человек».