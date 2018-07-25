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18:18 (мск), источник: Volga News

«Крылья Советов» ищут заводящих трибун

ФК «Крылья Советов» начал поиск заводящих трибун «для более мощной и организованной поддержки команды во время игр» на «Самара Арене».

«Многие на ЧМ-2018 видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Хочется, чтобы такая поддержка была и у нашего клуба “Крылья Советов”. Для этого перед каждым сектором будут закреплены заводящие, организующие болельщиков стадиона», — говориться в официальном обращении клуба.

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