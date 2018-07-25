Склонность бизнесменов к риску связали с кошачьим паразитом

К такому выводу пришел международный коллектив ученых, результаты работы которых изложены на страницах журнала Proceedings of the Royal Society B.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — это одноклеточный паразит, конечным хозяином которого чаще всего становятся представители семейства кошачьих. Существуют указания, что им может быть заражено до четверти всех людей на планете. Обычно заражение проходит без видимых симптомов, но в некоторых случаях оно может сопровождаться головными болями и состоянием, похожим на простуду.

Промежуточным хозяином токсоплазмы обычно становятся грызуны. У них меняется поведение: в частности, их перестают отпугивать кошки, что позволяет паразиту с большой вероятностью попасть в организм хищника. Существует гипотеза, что страсть некоторых людей к кошкам также может быть связана с тем, что они заражены токсоплазмой. Паразит может оказаться в теле человека в том случае, если съесть недостаточно прожаренное или непроваренное мясо, или при близких контактах с экскрементами кошек.

В новой работе авторы решили исследовать, как может меняться поведение людей с токсоплазмозом. В работе приняло участие 1500 студентов и 200 слушателей предпринимательских курсов. В среднем токсоплазму обнаружили у 22% людей. Вероятность обнаружить среди зараженных студентов тех, кто обучается по связанным с бизнесом специальностям, оказалась на 40% выше средней. Вероятность обнаружить среди зараженных слушателей курсов тех, кто уже начал заниматься бизнесом на практике, была на 80% выше среднего.