Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тяжелобольная Маргарита Терехова угасает на глазах
Жителям Крыма запретили заходить в Черное море вслед за Анапой
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Тейлор Свифт упала на сцене во время концерта
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
СПЧ об аресте россиянки в США: очевидное нарушение прав человека
За увольнение пожилых могут ввести наказание
Жуткий феномен: военные поменяли день на ночь в России (фото)
Находка на Марсе потрясла ученых
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
18:28 (мск), источник: Индикатор

Склонность бизнесменов к риску связали с кошачьим паразитом

Склонность бизнесменов к риску и заражение токсоплазмой — характерного для кошачьих паразита — могут быть связаны между собой.

К такому выводу пришел международный коллектив ученых, результаты работы которых изложены на страницах журнала Proceedings of the Royal Society B.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — это одноклеточный паразит, конечным хозяином которого чаще всего становятся представители семейства кошачьих. Существуют указания, что им может быть заражено до четверти всех людей на планете. Обычно заражение проходит без видимых симптомов, но в некоторых случаях оно может сопровождаться головными болями и состоянием, похожим на простуду.

Промежуточным хозяином токсоплазмы обычно становятся грызуны. У них меняется поведение: в частности, их перестают отпугивать кошки, что позволяет паразиту с большой вероятностью попасть в организм хищника. Существует гипотеза, что страсть некоторых людей к кошкам также может быть связана с тем, что они заражены токсоплазмой. Паразит может оказаться в теле человека в том случае, если съесть недостаточно прожаренное или непроваренное мясо, или при близких контактах с экскрементами кошек.

В новой работе авторы решили исследовать, как может меняться поведение людей с токсоплазмозом. В работе приняло участие 1500 студентов и 200 слушателей предпринимательских курсов. В среднем токсоплазму обнаружили у 22% людей. Вероятность обнаружить среди зараженных студентов тех, кто обучается по связанным с бизнесом специальностям, оказалась на 40% выше средней. Вероятность обнаружить среди зараженных слушателей курсов тех, кто уже начал заниматься бизнесом на практике, была на 80% выше среднего.

Авторы отмечают, что организация бизнеса — рискованное мероприятие, а многие люди не достигают успеха и испытывают финансовые трудности в дальнейшем. Ученые собираются продолжить исследования и попытаются найти и другие изменения в поведении. В частности, они хотят проверить, есть ли связь между токсоплазмозом и склонностью к консерватизму, и сравнить доли успешных предпринимателей среди здоровых и зараженных паразитом людей.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Закончено первое расследование трагедии в Кемерово
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Арестован пятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Любителей поздно поесть разделили на два типа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь