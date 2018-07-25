Черви с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки

Зоологи из Москвы, Пущино и Принстона обнаружили в отложениях многолетней мерзлоты в Колымской низменности живых круглых червей — нематод. Их видовую принадлежность удалось с высокой точностью определить с помощью анализа 18S рРНК и частично — анализа морфологии этих беспозвоночных. Научная статья опубликована в журнале Doklady Biological Sciences, а ее русскоязычная версия — в журнале «Доклады Академии наук».

В 2002 году на особо охраняемой природной территории Дуванный Яр (68°37"N, 159°08"E) в нижнем течении реки Колыма ученые извлекли с различных глубин более 300 образцов многолетнемерзлой породы. В двух из них, поднятых из бывших нор сусликов на 30 метров ниже нынешнего уровня земли, обнаружили почвенных нематод. После «размораживания» они начали подавать признаки жизни: передвигались и питались. Беспозвоночные из образцов многолетней мерзлоты, добытых в 2015 году в окрестностях реки Азалея (69°20"N, 154°60"E) с глубин 3,5 метра, также «ожили». Возраст колымской многолетнемерзлой породы оценили в 30−32 тысячи лет, азалейской — в 40−42 тысячи лет. Обе датировки относятся к эпохе плейстоцена. Такой же возраст имеют и извлеченные из них нематоды.

Точно определить видовую принадлежность найденных червей по их морфологии не удалось, так как обнаружили только самок (многие нематоды могут размножаться партеногенезом, без участия самцов).

Но внешний вид имеющихся особей говорил о том, что они относятся к разным семействам. Анализ их 18S рРНК (это РНК имеет определенную длину и скорость осаждения при центрифугировании, а содержится оно в рибосомах) позволил установить их принадлежность к конкретным родам. Одних самок отнесли к роду Panagrolaimus (предположительно вид Panagrolaimus detritophagus), других — к роду Plectus (предположительно вид Plectus parvus).