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18:24 (мск), источник: Чердак

Черви с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки

Правда, среди выживших оказались только самки.

Зоологи из Москвы, Пущино и Принстона обнаружили в отложениях многолетней мерзлоты в Колымской низменности живых круглых червей — нематод. Их видовую принадлежность удалось с высокой точностью определить с помощью анализа 18S рРНК и частично — анализа морфологии этих беспозвоночных. Научная статья опубликована в журнале Doklady Biological Sciences, а ее русскоязычная версия — в журнале «Доклады Академии наук».

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В 2002 году на особо охраняемой природной территории Дуванный Яр (68°37"N, 159°08"E) в нижнем течении реки Колыма ученые извлекли с различных глубин более 300 образцов многолетнемерзлой породы. В двух из них, поднятых из бывших нор сусликов на 30 метров ниже нынешнего уровня земли, обнаружили почвенных нематод. После «размораживания» они начали подавать признаки жизни: передвигались и питались. Беспозвоночные из образцов многолетней мерзлоты, добытых в 2015 году в окрестностях реки Азалея (69°20"N, 154°60"E) с глубин 3,5 метра, также «ожили». Возраст колымской многолетнемерзлой породы оценили в 30−32 тысячи лет, азалейской — в 40−42 тысячи лет. Обе датировки относятся к эпохе плейстоцена. Такой же возраст имеют и извлеченные из них нематоды.

Точно определить видовую принадлежность найденных червей по их морфологии не удалось, так как обнаружили только самок (многие нематоды могут размножаться партеногенезом, без участия самцов).
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Но внешний вид имеющихся особей говорил о том, что они относятся к разным семействам. Анализ их 18S рРНК (это РНК имеет определенную длину и скорость осаждения при центрифугировании, а содержится оно в рибосомах) позволил установить их принадлежность к конкретным родам. Одних самок отнесли к роду Panagrolaimus (предположительно вид Panagrolaimus detritophagus), других — к роду Plectus (предположительно вид Plectus parvus).

Находка российских ученых, безусловно, важна для понимания возможностей выживания «замороженных» круглых червей. Пока колымские и азалейские нематоды — наиболее старые животные на Земле. Однако они относятся к весьма распространенным видам, устойчивым к низким температурам, поэтому полученные результаты нельзя назвать абсолютно неожиданными. Интересно также, что ранее семена растения из семейства гвоздичных, смолевки (род Silene; о видовой принадлежности этих семян ведутся споры), найденные в тех же сусличьих норах на Колыме, проросли и дали начало успешно цветущим растениям.

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