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18:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Мальчика везут домой.

Пропавшего в Воронеже 8-летнего мальчика нашли вечером в среду, 25 июля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Мальчик исчез между 8:00 и 9:00 25 июля. Он ушел из дома по улице Депутатская, когда родственников не было дома.

Ребенка нашли волонтеры «Лиза Алерт Воронеж» во время патрулирования района цирка. Сейчас мальчика везут к родителям.

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