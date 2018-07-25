В Воронеже нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Пропавшего в Воронеже 8-летнего мальчика нашли вечером в среду, 25 июля. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Мальчик исчез между 8:00 и 9:00 25 июля. Он ушел из дома по улице Депутатская, когда родственников не было дома.