Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста

Источник: РИА "Новости"

В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание «горячей линии» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

«Кроме того, предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.

В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.