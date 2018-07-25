Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Жасмин похудела на 16 килограммов
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Жасмин похудела на 16 килограммов
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
Жуткий феномен: военные поменяли день на ночь в России (фото)
Находка на Марсе потрясла ученых
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
20:02 (мск), источник: Интерфакс

Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание «горячей линии» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

«Кроме того, предлагается проработать вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста», — отмечается в сообщении.
Читайте также
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста

Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.

В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.

Проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан будет представлен до конца июля членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители профсоюзов и работодателей, от которых в ведомстве также рассчитывают получить предложения к проекту.

Закончено первое расследование трагедии в Кемерово
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Арестован пятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
СМИ: задержан бывший замглавы МЧС по подозрению в мошенничестве
Заключенный умер в колонии Екатеринбурга, ведется проверка
Спорт
Вице-президент «Монако»: Договорились с ЦСКА по Головину Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник Александр Головин переходит в клуб с Лазурного берега
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь