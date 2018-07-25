Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Минтруд России подготовил план защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, сообщили в
В проект плана вошли, в частности, мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе органов занятости с ним, также планируется создание «горячей линии» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.
Кроме того, проектом Плана предлагается повысить размер пособия по безработице для граждан, которые скоро приблизятся к возрасту выхода на пенсию.
В Минтруде также напомнили, что для граждан старшего возраста предлагается проводить дополнительное обучение и переподготовку.
Проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан будет представлен до конца июля членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию