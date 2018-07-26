Воронежские власти опубликовали план городских мероприятий ко Дню ВДВ — 2018
Запланировано около 30 событий.
Запланировано около 30 событий.
Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий, посвященных Дню
В храме пророка Илии в 7:00 начнется поминальное богослужение. Праздничное шествие запланировали на 8:30 от Кольцовского сквера по проспекту Революции до площади Победы. Там состоится возложение цветов к Вечному огню. В 9:40 пройдет возложение венков к памятнику
В сквере у памятника «Воронеж — родина ВДВ» в 10:00 начнутся церемония возложения венков и цветов и митинг памяти. А в 10:30 начнется праздничная программа, посвященная Дню
Также мероприятия пройдут в районах города.