Воронежские власти опубликовали план городских мероприятий ко Дню ВДВ — 2018

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск в 2018 году. Праздник пройдет в четверг, 2 августа.

В храме пророка Илии в 7:00 начнется поминальное богослужение. Праздничное шествие запланировали на 8:30 от Кольцовского сквера по проспекту Революции до площади Победы. Там состоится возложение цветов к Вечному огню. В 9:40 пройдет возложение венков к памятнику Воинам-интернационалистам на Московском проспекте, 31 В.

В сквере у памятника «Воронеж — родина ВДВ» в 10:00 начнутся церемония возложения венков и цветов и митинг памяти. А в 10:30 начнется праздничная программа, посвященная Дню Воздушно-десантных войск России. Воронежцы увидят вооружение и военную технику, показательные выступления рукопашного боя и концерт.