Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
За что бьют в Турции российских туристов
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Алика Смехова и Лариса Вербицкая открыли Фестиваль цветов в ГУМе
Ирина Безрукова в нежном платье привела в восторг фанатов
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
12:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти опубликовали план городских мероприятий ко Дню ВДВ — 2018

Запланировано около 30 событий.

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск в 2018 году. Праздник пройдет в четверг, 2 августа.

В храме пророка Илии в 7:00 начнется поминальное богослужение. Праздничное шествие запланировали на 8:30 от Кольцовского сквера по проспекту Революции до площади Победы. Там состоится возложение цветов к Вечному огню. В 9:40 пройдет возложение венков к памятнику Воинам-интернационалистам на Московском проспекте, 31 В.

В сквере у памятника «Воронеж — родина ВДВ» в 10:00 начнутся церемония возложения венков и цветов и митинг памяти. А в 10:30 начнется праздничная программа, посвященная Дню Воздушно-десантных войск России. Воронежцы увидят вооружение и военную технику, показательные выступления рукопашного боя и концерт.

Также мероприятия пройдут в районах города.

Все новости региона
Воронежский «Факел» остался без президента
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
Названы самые богатые российские знаменитости
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь