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10:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Горожан попросили рассказать о прогулках в Центральном парке Воронежа

Желающим поучаствовать в исследовании нужно ответить на 19 вопросов.

Источник: РИА "Воронеж"

Российско-голландский просветительский проект Urban Institute начал исследование о том, как горожане проводят время в Центральном парке Воронежа. Информацию об анкетировании опубликовали в группе «ВКонтакте» во вторник, 24 июля.

Жителей попросили ответить на 19 вопросов о том, чем чаще всего они занимаются в парке, с кем проводят там время. Также воронежцев спросили о том, чего не хватает территории.

Российско-голландский просветительский проект Urban Institute создал тематический интернет-ресурс Международного конкурса на разработку концепции развития Центрального парка Воронежа. Интернет-площадка также будет использоваться для освещения хода международного конкурса и отдельных его событий. Кроме того, в Воронеже пройдет открытая конференция Urban Day Voronezh, на которой обсудят вопросы городского ландшафта и развитие Воронежского Центрального парка. Она состоится в Зеленом театре в пятницу, 27 июля.

Мероприятие посетят три международные компании из Англии, Германии и Нидерландов, вышедшие в финал первого этапа конкурса. Во время конференции Urban Day Voronezh представители компаний расскажут о своих подходах в работе и реализованных проектах.

Контекст

Реконструкция Воронежского Центрального парка («Динамо») началась в 2014 году. Автором концепции стал ландшафтный архитектор Оливье Даме. Во время первого этапа в парке установили детские и спортивные площадки, отремонтировали лестницы, обустроили пруд, ручей с мостами, фонтан, а также реконструировали Зеленый театр. Кроме того, благоустроили площадку у памятника на месте боев Красной армии с немецко-фашистскими оккупантами в 1942—1943 годах. Первая очередь реконструкции обошлась в 301,1 млн рублей.

В мае 2018 года департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области выбрал подрядную организацию «Проект Медиа» (Москва), которая организовала и провела международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка Воронежа. В качестве куратора конкурса предложена кандидатура Барта Голдхоорна. Приглашения для участия в конкурсе направили в адрес 80 международных компаний. Организаторы получили 20 портфолио. В финал вышли три компании из Германии, Англии и Нидерландов. Позднее они должны представить свою концепцию развития парка.

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