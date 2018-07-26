Горожан попросили рассказать о прогулках в Центральном парке Воронежа
Желающим поучаствовать в исследовании нужно ответить на 19 вопросов.
Желающим поучаствовать в исследовании нужно ответить на 19 вопросов.
Жителей попросили ответить на 19 вопросов о том, чем чаще всего они занимаются в парке, с кем проводят там время. Также воронежцев спросили о том, чего не хватает территории.
Мероприятие посетят три международные компании из Англии, Германии и Нидерландов, вышедшие в финал первого этапа конкурса. Во время конференции Urban Day Voronezh представители компаний расскажут о своих подходах в работе и реализованных проектах.
Контекст
Реконструкция Воронежского Центрального парка («Динамо») началась в 2014 году. Автором концепции стал ландшафтный архитектор Оливье Даме. Во время первого этапа в парке установили детские и спортивные площадки, отремонтировали лестницы, обустроили пруд, ручей с мостами, фонтан, а также реконструировали Зеленый театр. Кроме того, благоустроили площадку у памятника на месте боев Красной армии с
В мае 2018 года департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области выбрал подрядную организацию «Проект Медиа» (Москва), которая организовала и провела международный конкурс на разработку концепции развития Центрального парка Воронежа. В качестве куратора конкурса предложена кандидатура Барта Голдхоорна. Приглашения для участия в конкурсе направили в адрес 80 международных компаний. Организаторы получили 20 портфолио. В финал вышли три компании из Германии, Англии и Нидерландов. Позднее они должны представить свою концепцию развития парка.