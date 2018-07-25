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19:43 (мск), источник: Podrobno.uz

Эксперты рассказали, какие парки нужны Узбекистану

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан последние два года переживает бум строительства различных парков и развлекательных зон. Уже в ближайшие пару лет по всей стране будут возведены десятки таких объектов. Но вот какими они должны быть, чтобы привлечь людей, рассказали эксперты в ходе заседания Международного пресс-клуба.

Источник: Podrobno.uz

«Мы изучаем мировой опыт, так как сейчас паркам уделяется особое внимание, как на Западе, так и на Востоке. Человек приходит в парк отдохнуть, развеяться, побыть в гармонии с природой. В Москве, к примеру, в 2017 году открылся новый парк “Зарядье”, в котором можно увидеть и музей, и современный медиацентр, и амфитеатр в одном месте. Этот тот самый случай, когда парк должен быть именно таким в своем современном представлении», — отметила заместитель министра культуры Камола Акилова.

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Во время обсуждения выступили руководители парков столицы и рассказали о популярности парков среди гостей и жителей столицы. Было отмечено, что в праздничные дни парки в среднем обслуживают до 500 тысяч человек, что говорит о заинтересованности людей в посещении таких мест.

«В парк люди приходят не просто поесть мороженного, а расслабиться. Именно поэтому мы должны как можно больше проводить развлекательных мероприятий, а также развивать культуру чтения у людей. Мы должны приучать детей к культурному поведению, начиная с посещения парков, объяснять, как нужно себя там вести», — рассказал советник начальника парка культуры и отдыха имени «Гафур Гулям» Баходир Султонов.

Как отмечали эксперты, мир меняется, поэтому важно учитывать требования времени и строить парки, отвечающие нынешним запросам.

«Современные тенденции говорят о популярности полифункциональных парков, то есть парков, где есть несколько развлекательных зон. На территории одного парка могут быть концертный зал, рестораны, выставочные центры и так далее», — отметила Камола Акилова.

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