Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь

Источник: AP 2018

Как написал музыкант в Twitter, недавно к нему подошла женщина и призналась, что во время одного из концертов ей в глаз попало немного пива, которое Бакли выплюнул в толпу.

На следующий день поклонница обратилась к окулисту, потому что глаз начал болеть. Сначала она решила, что подхватила инфекцию. Женщина прошла осмотр и сдала все необходимые анализы. Как оказалось, причиной боли была опухоль мозга. Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии и вовремя удалить новообразование.

По словам Бакли, в начале разговора он приготовился к возможному судебному иску. Однако вместо этого женщина поблагодарила музыканта за его выходку во время выступления.

«Суть в том, что поход на концерт может спасти вам жизнь», — пошутил Бакли.