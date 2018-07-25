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20:57 (мск), источник: РИА Новости

Американский музыкант попал фанатке пивом в глаз и спас ей жизнь

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Гитарист американской металкор-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал о том, как случайно спас одну из поклонниц от опухоли мозга.

Источник: AP 2018

Как написал музыкант в Twitter, недавно к нему подошла женщина и призналась, что во время одного из концертов ей в глаз попало немного пива, которое Бакли выплюнул в толпу.

На следующий день поклонница обратилась к окулисту, потому что глаз начал болеть. Сначала она решила, что подхватила инфекцию. Женщина прошла осмотр и сдала все необходимые анализы. Как оказалось, причиной боли была опухоль мозга. Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии и вовремя удалить новообразование.

По словам Бакли, в начале разговора он приготовился к возможному судебному иску. Однако вместо этого женщина поблагодарила музыканта за его выходку во время выступления.

«Суть в том, что поход на концерт может спасти вам жизнь», — пошутил Бакли.

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