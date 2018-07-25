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20:31 (мск), источник: Известия

Ученые объяснили феномен ранней смерти злых собак

Британские ученые из Королевского ветеринарного колледжа провели исследование и выяснили, что собаки, которые много лают и раздражают хозяев, чаще всего умирают в возрасте до трех лет.

Источник: РИА "Новости"
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Исследователи также объяснили, почему агрессия по отношению к другим животным и людям значительно укорачивает жизнь братьев наших меньших. По их словам, такое поведение увеличивает риск усыпления владельцами или попадание под колеса автомобиля, сообщает Daily Mail.

При этом ученые отмечают, что владельцы могут перевоспитать своих питомцев в случае проявления агрессии. Но делать это нужно в период от 4 до 12 недель с момента рождения. После этого дрессировка оказывается малоэффективной, добавляют исследователи.

В марте сообщалось, как нужно правильно общаться с собаками. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми.

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