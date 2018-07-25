Ученые объяснили феномен ранней смерти злых собак

Источник: РИА "Новости"

Исследователи также объяснили, почему агрессия по отношению к другим животным и людям значительно укорачивает жизнь братьев наших меньших. По их словам, такое поведение увеличивает риск усыпления владельцами или попадание под колеса автомобиля, сообщает Daily Mail.

При этом ученые отмечают, что владельцы могут перевоспитать своих питомцев в случае проявления агрессии. Но делать это нужно в период от 4 до 12 недель с момента рождения. После этого дрессировка оказывается малоэффективной, добавляют исследователи.