Погода в Молдове на 26 июля: Дожди и грозы не отступят!
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 26 июля.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 26 июля.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 26 июля. Согласно их прогнозу, на всей территории страны ожидаются грозовые дожди. В столице температура днем составит +27…+30 градусов.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +26…+29 градусов.
На юге Молдовы температура воздуха составит +28 …+31 градус.
Атмосферное давление — пониженное. Ветер