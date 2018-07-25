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20:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Молдове на 26 июля: Дожди и грозы не отступят!

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 26 июля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 26 июля. Согласно их прогнозу, на всей территории страны ожидаются грозовые дожди. В столице температура днем составит +27…+30 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +26…+29 градусов.

На юге Молдовы температура воздуха составит +28 …+31 градус.

Атмосферное давление — пониженное. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

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