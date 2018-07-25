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22:29 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики о сильнейших ливнях в Беларуси: это непредсказуемо

В текущем году июль может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси.

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Источник: Reuters

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Гражданам Беларуси не стоит особо опасаться сильных дождей — метеорологическая обстановка в республике достаточно спокойная, а такие периоды в стране были и ранее, сообщила в эфире телеканала ОНТ начальник отдела изучения изменений климата Гидромета Елена Комаровская.

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Сильные дожди в Беларуси не прекращаются которую неделю: до этого в республике месяц стояла засушливая погода. Ежедневно в отдельных регионах страны проходят ливни, которые вызывают подтопления. Гидромет уже более 10 раз объявлял штормовое предупреждение из-за осадков и гроз.

«Были периоды с сильными осадками и до изменения климата, во время его. Это непредсказуемо», — сказала Комаровская.

Она также отметила, что гражданам нечего особо опасаться: страна живет в достаточно спокойной погодной обстановке. «У нас опасных явлений не так много, как в других странах. Где-то от 9 до 30 регистрируется в год», — уточнила специалист.

Синоптики прогнозируют, что в текущем году июль может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси.

По информации Гидромета, погода в стране начнет меняться к концу недели: дождей станет меньше, а температура воздуха поднимется до +27..33 °C.

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